A quarta-feira será mais um dia de tempo instável na cidade do Rio de Janeiro, devido à passagem de uma frente fria pelo litoral Reprodução Twitter

Por O Dia

Publicado 31/03/2021 07:59

Rio - O Centro de Operações da Prefeitura do Rio (COR) informou, pela segunda vez, que o município entrou em Estágio de Mobilização às 18h50 devido ao registro de chuva forte na cidade. O temporal causou transtornos alagamentos e transtorno na cidade. Houve registro também de bairros que ficaram sem luz.

ATUALIZAÇÃO - GUARATIBA | Estr. do Mato Alto parcialmente liberada, sentido Av. Dom João VI, próximo ao Caminho do Areal, após uma carreta bater em um poste no local. Equipes da Light seguem atuando na via. Trânsito intenso, mas sem retenções no trecho. #zonaoeste pic.twitter.com/TNJdBANO1m — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) March 31, 2021 Por volta das 20h46, uma carreta bateu em um poste de luz na Estrada do Mato Alto, na altura do Caminho do Areal, na Zona Oeste. Segundo o COR, a via foi parcialmente liberada, às 6h07, no sentido Avenida Dom João VI. Equipes da Light seguem atuando no local. Trânsito intenso, mas sem retenções no trecho.

Entre 6h30 e 6h45, houve registro de chuva moderada no Recreio (3,0mm). Nas demais, apenas chuva fraca.

Transtornos

Por conta da chuva, diversos bolsões d'água e quedas de árvores foram registradas. Na Estrada do Itanhangá, a queda de uma árvore interditou a via por cerca de uma hora. Um bolsão d'água também ocupou uma faixa da Avenida Armando Lombardi, na altura do Barra Point, sentido Recreio. Na Gávea, outro bolsão atingiu a Praça Sibélius, na altura da Avenida Padre Leonel Franca.

AV. NIEMEYER LIBERADA | À 0h10 desta quarta (31/3), determinada a liberação da via, após interdição preventiva do trecho entre Av. Delfim Moreira e Hotel Sheraton. Segundo o @AlertaRio, não há previsão de chuva forte para as próximas horas. #zonasul #viasexpressas #temporj https://t.co/y3OXsA153W — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) March 31, 2021

Trânsito



A Linha Amarela, sentido Fundão tem trânsito intenso, mas sem retenções entre Del Castilho e Bonsucesso. Já na Linha Vermelha, sentido Centro, há pontos de lentidão entre Vigário Geral e o Parque das Missões.

Na Avenida Brasil, em direção ao Centro, o trânsito é lento entre Barros Filho e Coelho Neto. Já no sentido Zona Oeste, o tráfego está intenso, na altura do acesso à Estrada Mal. Alencastro, na Vila Militar. Sem retenções nos demais trechos.

Previsão do tempo

A quarta-feira será mais um dia de tempo instável na cidade do Rio de Janeiro, devido à passagem de uma frente fria pelo litoral. De acordo com o Alerta Rio, o céu ficará nublado ao longo do dia, com possibilidade de chuva fraca a moderada isolada a qualquer momento. Os ventos estarão moderados, com ocasionais rajadas fortes, e as temperaturas apresentarão declínio em relação à terça-feira, sendo a mínima de 18°C e a máxima de 28°C.



Quinta-feira (1): o transporte de umidade permanecerá influenciando o tempo no Rio e, assim, há previsão de céu nublado a parcialmente nublado com chuva fraca a moderada isolada durante a madrugada. A temperatura sem mantém estável até o fim de semana. Máxima: 28ºC / Mínima: 17ºC.

Na sexta-feira (2) e no sábado (3), ainda devido aos ventos úmidos vindos do oceano, há condições para chuva fraca isolada durante os períodos da tarde e noite. Máxima: 29ºC / Mínima: 17ºC.

No domingo (4), as temperaturas permanecem estáveis e a nebulosidade variada, com condições para chuva fraca isolada durante a noite. Máxima: 28ºC / Mínima: 18ºC.