Rio - O Centro de Operações Rio (COR) informou que a Avenida Niemeyer foi interditada preventivamente, na noite desta terça-feira, devido ao registro de chuva moderada na estação Vidigal. Segundo o Alerta Rio, a aproximação de uma frente fria mantém o tempo instável e a previsão é de pancadas de chuva com intensidade moderada a forte para as próximas horas.

De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), o município entrou em estágio de mobilização às 18h50. Esse é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. Há possibilidade de nova mudança de estágio devido à chuva e/ou outros fatores.

AV. NIEMEYER FECHADA | Às 18h49, foi determinada a interdição preventiva da via, entre a Av. Delfim Moreira e o Hotel Sheraton, devido ao registro de chuva acima de 5mm/1h (15,2 mm) na estação Vidigal do @AlertaRio. Siga pela Lagoa-Barra. #zonasul #viasexpressas #temporj pic.twitter.com/FfwBjEoaoZ — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) March 30, 2021

Previsão para os próximos dias



Quarta-feira (31): com o transporte de umidade do oceano, a previsão é de chuva fraca a moderada ao longo do dia. As temperaturas estarão em declínio e poderão haver ocasionais rajadas de ventos fortes. Máxima: 28ºC / Mínima: 18ºC.



Quinta-feira (1): o transporte de umidade permanecerá influenciando o tempo no Rio e, assim, há previsão de céu nublado a parcialmente nublado com chuva fraca a moderada isolada durante a madrugada. A temperatura sem mantém estável até o fim de semana. Máxima: 28ºC / Mínima: 17ºC.



Sexta-feira (2): céu parcialmente nublado a nublado, com chance de chuva fraca isolada durante a noite, somada a ventos moderados. Máxima: 29°C / Mínima: 17°C.



Sábado (3): céu se mantém parcialmente nublado a nublado, com previsão de chuva fraca a moderada isolada durante o período da tarde e da noite. Máxima: 30°C / Mínima: 18°C.