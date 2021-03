Cláudio Castro dá canja em roda de samba durante pandemia Reprodução

Por Anderson Justino

Publicado 31/03/2021 13:17 | Atualizado 31/03/2021 14:36

Cláudio Castro, se envolveu em mais uma polêmica por não respeitar as determinações das autoridades de saúde em outro vídeo divulgado nas redes sociais, onde participa de mais um evento durante a pandemia. Desta vez, a imagem teria sido feita Rio - O governador em exercício pelo Estado do Rio,, se envolveu em mais uma polêmica por não respeitar as determinações das autoridades de saúde em outro vídeo divulgado nas redes sociais, onde participa de mais um evento durante a pandemia. Desta vez, a imagem teria sido feita antes de sua festa de aniversário em Petrópolis, no fim de semana

O chefe do executivo estadual participa de uma roda de samba em um local fechado onde todos que aparecem na imagem não usam máscaras, item essencial para ajudar a combater a transmissão do vírus. Castro pega o microfone que estava ao lado de um frasco de álcool e, meio desafinado, dá uma canja cantando um trecho da música 'Domingo', do grupo SPC.

Cláudio Castro é flagrado dando canja em roda de samba.#ODia



Créditos: Reprodução pic.twitter.com/YVmreOS80H — Jornal O Dia (@jornalodia) March 31, 2021

A assessoria de imprensa do Governo diz que o vídeo foi gravado no mês passado, quando o governador ainda não havia assinado o decreto de restrições em vigor no estado. No entanto, os eventos em comemoração ao Carnaval estavam cancelados por conta da alta contaminação.

Procurada pelo DIA, a pesquisadora em saúde da UFRJ e membro do Comitê de Combate ao Coronavírus da UFRJ, Chrystina Barros, disse que "todos estão cansados de rotinas que requerem atenção redobrada da higienização das mãos, uso de máscaras e a não aglomeração e que, além disso, a educação é o único caminho. Ao citar Castro, a pesquisadora disse que faz parte do comportamento humano seguir exemplos.

"Nesse sentido, principalmente lideranças, as pessoas que têm as responsabilidade de tomar decisões, ensinam e orientam pelo exemplo do que propriamente por decreto. É lamentável que no Brasil a gente tenha uma crise de maus exemplos. A gente tenta, enquanto ciência e profissionais que estão exaustos, deixar mensagens que apesar dos exemplos ruins, faça a sua parte. Se alguém que está a frente, numa liderança, não dá o bom exemplo, talvez essa pessoa acabe com mais acesso e possa, numa eventual contaminação, não sofrer tanto quanto a grande massa da população, que infelizmente nem sempre consegue chegar ao sistema de saúde", lamentou.

No último domingo, Cláudio Castro comemorou seu aniversário de 42 anos ao lado de familiares e amigos. O evento, que reuniu dezenas de pessoas foi realizado em uma casa alugada por ele em Itaipava, Petrópolis, na Região Serrana.

Por conta da pandemia, a Prefeitura de Petrópolis decretou isolamento e proibiu aglomerações até o próximo domingo (4).

Na semana passado o governador assinou um decreto que antecipava alguns feridos no estado. Na ocasião, Castrou fez questão de frisar que não era um momento para realização de festas e que dezenas de pessoas estavam morrendo nas filas de espera por um leito. "Esse é um feriado pra nós ficarmos em casa", disse".

PEDIDO DE DESCULPAS

Após o episódio do fim de semana, o governador reconheceu o erro e gravou um vídeo pedindo desculpas à população fluminense.

Ele disse que a casa estava alugada desde o ano passado e que a comemoração iria reunir apenas seus familiares, mas que durante o almoço seus amigos compareceram ao local.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram a casa com dezenas de pessoas.

CONSEQUÊNCIA

Procurado, o Ministério Público Estadual disse que irá analisar os fatos noticiados e as providências serão adotadas a partir dos elementos de prova que forem apresentados.

A Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) disse que não há nenhum ato previsto para o caso envolvendo o governador.

Já a Polícia Civil, quem vem investigando casos que desrespeitam a questão sanitária durante a pandemia, não se pronunciou sobre o caso.