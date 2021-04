Documentação Digitação Divulgação

Por O Dia

Publicado 01/04/2021 00:00

Para facilitar a vida dos usuários em tempos de pandemia e para evitar aglomerações nos postos assim que o serviço retomar ao normal, após o recesso sanitário, o Detran lançou uma campanha publicitária e nas suas redes sociais ensinando e estimulando o uso dos documentos digitais dos veículos, o Certificado de Registro de Veículos (CRV) e o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV).

Por meio do aplicativo Carteira Digital de Trânsito, do governo federal, os clientes do Detran podem baixar os documentos sem ter necessidade de recorrer às unidades do departamento de trânsito. O aplicativo Carteira Digital pode ser baixado em qualquer celular com acesso à internet e está disponível tanto na plataforma IOS quanto na Play Store.

"Cada vez mais, estamos utilizando ferramentas digitais nos serviços do Detran.RJ. Um dos princípios da nossa administração é que esses mecanismos sejam de fácil acesso e amigáveis para os nossos usuários, além de serem gratuitos, claro", frisa o presidente do órgão, Adolfo Konder que, em breve, pretende oferecer outros serviços através da plataforma digital.

A campanha 'Todo mundo tá mais digital. O Detran.RJ também' estreou em rádio e nas redes sociais na última sexta-feira e no sábado já pode ser vista também na TV. A personagem Dona Lia, uma senhora de 65 anos, vivida pela atriz Hamilda Bastos, mostra como a solução tecnológica é simples de ser utilizada por pessoas de qualquer idade.

O material terá ainda a websérie 'Dona Lia responde', na qual a personagem tirará dúvidas sobre as principais novidades do Detran.