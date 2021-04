Alceny Abreu foi vacinada no Ciep Municipalizado Casemiro Meirelles e se surpreendeu com a rapidez Rafael Barreto / PMBR

Por O Dia

Publicado 01/04/2021 17:56

Rio - A partir deste sábado (03) o município de Mesquita, na Baixada Fluminense, terá seu primeiro ponto de vacinação em formato drive-thru, para aqueles que vão de carro até o local para se vacinar. O ponto será instalado no centro da cidade, no Paço Municipal.

A entrada pelo drive-thru era feita pela Avenida Brasil, na Coreia, com o objetivo de conferir conforto a população vacinada, mas sem atrapalhar o trânsito no Centro do município. O atendimento será feito das 8h às 12h, com público-alvo voltado para aqueles que perderam o prazo de vacinação, ou seja, uma repescagem.

Já nos outros dias da semana, de segunda a sexta-feira, o drive-thru de vacinação irá seguir o calendário da cidade, funcionando das 9h às 16h durante todos os dias. Nesta quinta-feira (1), o município já está vacinando os idosos com 70 anos.

Vacinação agendada

Outra novidade no município é a modalidade de vacinação agendada. A partir de agora, a população precisará agendar sua dose, sendo ela a primeira ou segunda.

O cadastro pode ser feito pelo site da Prefeitura de Mesquita , na data anterior a da vacina, das 7h às 22h. Aqueles que tiverem dúvidas podem procurar uma unidade de saúde para fazer o agendamento com uma equipe do local.

O sistema de agendamento mostra os locais disponíveis para imunização contra a Covid-19 no município. Além disso, a população também poderá saber quantas doses cada unidade ainda possui para o agendamento.