Geral - Vacinaçao contra a Covid-19, na manha de hoje, no Museu do Amanha, zona portuaria do Rio. Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 02/04/2021 09:25

Rio - A Prefeitura do Rio deu continuidade ao cronograma de vacinação nesta sexta-feira. Com isso, foi a vez dos idosos a partir dos 67 anos serem imunizados. Este grupo continuará podendo receber a vacina até este domingo, quando acontecerá a repescagem. A partir desta segunda-feira (5), o público-alvo volta a ser alternado entre homens e mulheres, começando pelas idosas de 66 anos. No dia seguinte (6), é a vez dos homens com a mesma idade.

Na quarta (7) e quinta (8), a prefeitura imuniza mulheres e homens de 65 anos, respectivamente. Na sexta-feira (9), a vacina será aplicada em mulheres de 64 anos. No sábado (10), podem se vacinar pessoas com 64 anos ou mais. No dia 12, serão vacinadas idosas de 63 anos, e no dia 13, os idosos da mesma faixa etária. No dia 14, tanto mulheres, quanto homens com essa idade podem se vacinar.



Na quinta-feira (15), as doses serão oferecidas a mulheres com 62 anos. Na sexta-feira (16), para os homens da mesma idade. No sábado (17), a vacinação fica disponível para idosos com 62 anos ou mais. Na última semana, a vacinação começa com mulheres de 61, na segunda-feira (19), seguida por homens com 61, na terça (20). No dia 21, pessoas nessa faixa etária podem se vacinar. O calendário divulgado hoje termina nos dias 22, 23 e 24, com mulheres, homens e a repescagem para pessoas com 60 anos ou mais, respectivamente.

Calendário de vacinação até 24 de abril:



Dia 29 (segunda) - pessoas de 71 anos

Dia 30 (terça) - pessoas com 70 anos

Dia 31 (quarta) - pessoas com 69 anos

Dia 1º (quinta) - pessoas com 68 anos

Dia 2 (sexta) - pessoas com 67 anos

Dia 3 (sábado) - pessoas com 67 ou mais

Dia 5 (segunda) - mulheres com 66 anos

Dia 6 (terça) - homens com 66 anos

Dia 7 (quarta) - mulheres com 65 anos

Dia 8 (quinta)- homens com 65 anos

Dia 9 (sexta) - mulheres com 64 anos

Dia 10 (sábado) - pessoas com 64 anos ou mais

Dia 12 (segunda) - Mulheres com 63 anos

Dia 13 (terça) - Homens com 63 anos

Dia 14 (quarta) - Pessoas com 63 anos

Dia 15 (quinta) - Mulheres com 62 anos

Dia 16 (sexta) - Homens com 62 anos

Dia 17 (sábado) - Pessoas com 62 anos ou mais

Dia 19 (segunda) - Mulheres com 61 anos

Dia 20 (terça) - Homens com 61 anos

Dia 21 (quarta) - Pessoas com 61 anos

Dia 22 (quinta) - Mulheres com 60 anos

Dia 23 (sexta)- Homens com 60 anos

Dia 24 (sábado) - Pessoas com 60 anos ou mais

Confira os dias e horários nos postos de vacinação

De segunda a sexta:

Funcionamento das 8h às 17h

Clínicas da família e centros municipais de saúde (Consulte endereços em Onde ser Atendido)

Planetário da Gávea (Rua Vice-Governador Rúbens Berardo, 100)

Tijuca Tênis Clube (Rua Conde de Bonfim, 451)

Museu da República, no Catete (Rua do Catete, 153)

Casa Firjan (Rua Dona Mariana, 19)

Museu do Amanhã (Praça Mauá, 1,)



A Cidade das Artes passou a ser utilizado como posto de vacinação a partir desta quarta-feira. A Secretaria Municipal de Saúde já havia inaugurado três postos extras, no Jockey Club Brasileiro (Gávea), no Hotel Fairmont Copacabana e no Museu da Justiça, no Centro Cultural do Poder Judiciário (Centro).



Funcionamento das 9h às 15h



Drive-thru da UERJ, no Maracanã (entrada pelo Portão 4, na Rua Radialista Waldir Amaral, Maracanã. Saída pelo Portão 5, na Rua São Francisco Xavier)

Drive-thru do Parque Olímpico, na Barra da Tijuca (Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3.401)

Sábados:

Funcionamento das 8h às 17h



Clínicas da família e centros municipais de saúde (Consulte endereços em Onde ser Atendido)

Planetário da Gávea (Rua Vice-Governador Rúbens Berardo, 100)

Museu da República, no Catete (Rua do Catete, 153)

Funcionamento das 8h às 14h



Drive-thru do Engenhão, no Engenho de Dentro (Estádio Olímpico Nilton Santos - Rua José dos Reis, 425 - acesso pelo Portão Sul)

Funcionamento das 9h às 12h



Drive-thru da Cidade Universitária, na Ilha do Fundão (Estacionamento do Polo de Biotecnologia (antiga BioRio), ao lado do Centro de Ciências da Saúde)

Funcionamento das 9h às 15h



Drive-thru do CMS Belizário Penna, em Campo Grande (Rua Franklin, 29)

Drive-thru do CMS Manoel Guilherme da Silveira, em Bangu (Av. Ribeiro Dantas, 571)

Drive-thru do Parque Madureira (Rua Soares Caldeira, 115)

Drive-thru do Parque Olímpico, na Barra da Tijuca (Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3.401)

Drive-thru da Policlínica Lincoln de Freitas Filho, em Santa Cruz (Rua Álvaro Alberto, 601)

Drive-thru do Campus da UFRJ na Praia Vermelha (acesso pela Rua Lauro Müller 86, saída pela Av. Venceslau Brás)