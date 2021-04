Eduardo Paes divulga novo boletim da covid-19 no município do Rio Reginaldo Pimenta / Agência O DIA

Por Luciano Paiva e Luisa Bertola*

Publicado 02/04/2021 09:42

Rio - A Prefeitura do Rio divulgou, na manhã desta sexta-feira, o balanço do boletim epidemiológico da pandemia da covid-19 no município. O prefeito, Eduardo Paes, informou que as medidas restritivas mostraram resultados e a partir de sexta-feira que vem (9) começa a flexibilização . Com isso, ele anunciou que jogos de futebol, sem público, podem voltar na cidade.

De acordo com Paes, as medidas restritivas desses 10 dias de pausa emergencial - de 26 de março a 4 de abril - serão atenuadas porque observa-se uma redução do número de pessoas com sintomas de covid-19 na porta de entrada de atendimento das redes de saúde pública.

Publicidade

"Estamos otimistas e esperançosos de que esse número comece a estabilizar e a cair. É importante as pessoas entenderem. Na sexta, vamos reduzir as restrições", falou.

Segundo o prefeito, o principal dado considerado pela prefeitura para analisar as medidas restritivas necessárias é o índice de pessoas que chegam a unidades de saúde com sintomas de coronavírus.

Publicidade

"A gente não está usando como o principal dado para tomar as decisões os número de óbitos porque ele é 'atrasado'. A gente tem que ajudar para que as pessoas nem cheguem ao hospital", informou.

Paes ainda informou que está em negociação avançada com o consórcio do Nordeste para compra de vacinas para o município. O objetivo é a aquisição de 8 milhões de doses da Sputnik V, com chegada em agosto.

Publicidade

Medidas restritivas

A prefeitura do Rio decretou, na manhã desta sexta-feira, a prorrogação das medidas restritivas para conter o avanço da covid-19 . As regras impostas durante os 10 dias - de 26 de março a 4 de abril - de pausa emergencial continuam até a próxima quinta-feira (8). A decisão foi publicada em Diário Oficial.

Publicidade

Até quinta-feira (8) as medidas seguem iguais, a única mudança é que a partir de segunda (5) as escolas da rede municipal e privada serão autorizadas a retornar. O decreto permite que creches e outros estabelecimentos de ensino também retomem às atividades.

As escolas da rede municipal vão abrir, na segunda-feira (5), de forma administrativa. As aulas presenciais retomam na terça (6), mas apenas as unidades que já tinham sido reabertas antes do período de pausa emergencial.

Publicidade

A partir da próxima sexta-feira (9), a prefeitura vai flexibilizar algumas medidas e alguns estabelecimentos poderão reabrir. Confira abaixo:

Até as 21h:



- Bares

- Lanchonetes

- Restaurantes

- Quiosques da orla

- Depois das 21h, podem funcionar apenas delivery.

Publicidade

De 8h às 17h:

- Órgãos não essenciais da Administração Pública

Publicidade

Das 11h às 21h:

- Clubes

Publicidade

Das 10h às 18h

- Comércio

Entre 12h e 21h



Publicidade

- Serviços

De 12h às 21h



- Museus

- Galerias

- Bibliotecas

- Cinemas

- Teatros

- Casas de festa

- Salas de apresentação

- Salas de concerto

- Salões de jogos

- Circos

- Recreação infantil

- Parques de diversões, temáticos e aquáticos

- Pistas de patinação

- Atividades de entretenimento

- Visitações turísticas

- Exposições de arte

- Aquários e jardim zoológico



Publicidade

*Estagiária sob supervisão de Beatriz Perez