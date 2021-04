Vacinação para o combate ao Covid-19. Ampola com a vacina. Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 02/04/2021 09:37

Rio - A Secretaria Estadual de Saúde (SES) realiza, nesta sexta-feira, a décima primeira entrega de vacinas contra covid-19 aos 92 municípios do estado. Serão distribuídas 896.400 doses, sendo 825.400 de CoronaVac e 71 mil doses de Oxford/Astrazeneca. Essa é a maior remessa do Estado.

As cidades do Rio, Niterói, São Gonçalo e Maricá vão retirar as doses por via terrestre, na Coordenação Geral de Armazenagem (CGA) da SES, em Niterói. Já para os outros 88 municípios, a distribuição começou a partir das 7h por sete helicópteros, sendo dois do Governo do Estado, dois da Secretaria de Estado de Polícia Civil, dois do Corpo de Bombeiros e um da Secretaria de Estado de Polícia Militar. As aeronaves sairão do Grupamento Aeromóvel da Polícia Militar e do 12º BPM, em Niterói.

A Subsecretaria de Vigilância em Saúde (SVS) esclarece que segue cumprindo as recomendações preconizadas no Programa Nacional de Imunizações (PNI). De acordo com a Nota Técnica 297, divulgada pelo Ministério da Saúde nesta quarta-feira, fica recomenda a vacinação dos "segmentos das forças de segurança e salvamento,bem como das forças armadas que vêm atuando diretamente nas ações de controle da pandemia".



A nota orienta ainda que o quantitativo de vacinas destinado às forças de segurança será enviado de forma escalonada e proporcional, destinado exclusivamente para a vacinação destes grupos. As doses enviadas aos municípios não sofrerão impacto com a inclusão destas categorias, uma vez que continuam sendo separadas de forma proporcional para cada grupo a ser vacinado.



A SES reforça a importância do Calendário Único de Vacinação, que tem como objetivo unificar as ações de imunização contra a Covid-19 e evitar o contágio e propagação de vírus em grupos que atuam em ações de enfrentamento da pandemia.



Doses recebidas e enviadas

A SES recebeu do Ministério da Saúde (MS), até esta quinta-feira, 4.391.120 doses da vacina contra a Covid-19, sendo 3.865.520 da CoronaVac e 525.600 da Oxford/AstraZeneca. Até o último sábado, foram distribuídas 3.477.720 doses dos imunizantes, sendo 2.734.760 para primeira aplicação e 742.960 para segunda aplicação.



Vacinação

Até as 9h desta quinta-feira, o estado registrava 1.228.026 de pessoas vacinadas com a primeira dose e 360.678 com a segunda.