PRF apreende mais de R$ 200 mil de origem ilícita em Seropédica

02/04/2021

Rio - A Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem acusado de lavagem de dinheiro nesta quinta-feira. O criminoso estava em um veículo utilitário quando foi abordado na BR-116, altura do município de Seropédica, na Região Metropolitana do Rio.

De acordo com a PRF, o flagrante ocorreu durante uma blitz, quando os policiais solicitaram a parada de um carro SUV vermelho. Durante a conversa, o motorista não soube responder as perguntas feitas pelos policiais.

Os agentes, então, realizaram uma busca no veículo e conseguiram encontrar escondidos dentro do painel do carro, maços de dinheiro envoltos em plástico. Cada envelope continha uma numeração informando a quantidade de dinheiro. No total, o valor apreendido foi de mais de R$ 200 mil em espécie.

Além da grande quantia em dinheiro, também foi encontrado uma munição de calibre 9 mm e um anel de cor dourada. O condutor informou que o valor e os itens encontrados dentro do carro pertenciam a seu primo, mas não soube informar a origem do dinheiro e da munição e não apresentou nenhuma documentação que comprovasse a licitude dos bens.

A ocorrência foi encaminhada para a CORE na cidade da polícia.