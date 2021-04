Estado aprovou gastos de R$ 1.294.900 em peças de publicidade no combate ao coronavírus Divulgação

02/04/2021

Rio - Os gastos na campanha de alerta contra o coronavírus, a nível estadual, superam as despesas nas campanhas contra o sarampo e as arboviroses, que são as doenças transmitidas pelo mosquito Aedes Aegypti, como dengue, zika e chikungunya. É o que mostram as informações disponíveis no site da Secretaria de Estado da Casa Civil, onde estão publicados os valores investidos em ações de publicidade e propaganda.



Os orçamentos aprovados para a produção de material de comunicação para alertas contra o coronavírus e para a vacinação contra a covid-19 somam R$ 1.294.900, enquanto os gastos aprovados em peças de publicidade nas campanhas contra o sarampo e contra as arboviroses, juntas, totalizam R$ 939 mil.



Na campanha de alerta contra o coronavírus, o estado aprovou, em 13 de março de 2020, proposta de R$ 220 mil da empresa Somma Comunicações para a produção de três vídeos de até 90 segundos.



Já para a campanha de vacinação contra a covid-19, que teve início em 18 de janeiro, foram aprovados, em 24 de fevereiro deste ano, os gastos de R$ 296 mil para contratação de ferramenta para uso em plataformas digitais (BOT) e R$ 778,9 mil para a produção de filme de 60 segundos. Os orçamentos aprovados foram enviados pelas empresas Ground Desenvolvimento em Tecnologia da Informação Ltda. e Madre Mia Filmes Ltda., respectivamente.

Os gastos aprovados em publicidade, nas campanhas de alerta e de vacinação contra o coronavírus, portanto, somam R$ 1.294.900.



Em relação à campanha contra o sarampo, o governo estadual aprovou, em 12 de fevereiro de 2020, proposta de R$ 192 mil da empresa 24P Cinema Digital para a produção de dois vídeos websérie de 60 segundos e quatro vídeos de 15 segundos. Segundo notícia publicada no site do governo do estado, no mês anterior, a campanha de vacinação contra o sarampo ocorreria durante todo o ano nas unidades básicas de saúde, para pessoas entre 6 meses e 49 anos.



A campanha contra as arboviroses registra, no site da Secretaria de Estado da Casa Civil, um total de R$ 747 mil em orçamentos aprovados para a produção de peças de publicidade e propaganda. Em 13 de dezembro de 2019, foi aprovado orçamento de R$ 541 mil, enviado pela empresa Vapt Filmes, para a produção de um filme de 60 segundos, um filme de 30 segundos e 10 programetes de 10 segundos. Já em 10 de fevereiro de 2020, o governo aprovou proposta de R$ 206 mil da empresa Somma para a produção de quatro vídeos websérie de 60 segundos.

Tradicionalmente, as campanhas de alerta contra as arboviroses são veiculadas durante todo o ano, e se intensificam no verão.



O DIA questionou as secretarias de Saúde do Estado e do município do Rio sobre os gastos na área nas campanhas de vacinação contra o coronavírus, o sarampo, a poliomielite e o vírus Influenza (gripe), e aguarda resposta dos órgãos.