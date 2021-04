Polícia Civil prende mulher apontada como principal líder do tráfico de São Gonçalo Divulgação / Polícia Civil

Por O Dia

Publicado 03/04/2021 07:50 | Atualizado 03/04/2021 15:11

Rio - Uma mulher apontada como uma das líderes do tráfico de drogas de São Gonçalo e Itaboraí, na Região Metropolitana, foi presa na sexta-feira. Roberta da Rosa Vieira, conhecida como 'Rainha do Trem Bala' foi encontrada por policiais civis da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente no Colubandê, São Gonçalo, quando visitava o filho.

Segundo as investigações da Polícia Civil, Roberta era uma das principais lideranças da organização criminosa que comandava o tráfico de drogas nos bairros de Almerinda, Jockey e Zé Garoto, em São Gonçalo, além da Comunidade da Reta Velha, em Itaboraí.

Publicidade

Roberta estava foragida da Justiça. Ela já havia sido presa em 2014, e foi solta em 2016. Quatro meses após deixar a prisão, foi novamente presa, onde ficou até 2017.

Publicidade

Ainda segundo a especializada, além dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, Roberta ainda é investigada e apontada como responsável por três homicídios.

No momento da prisão, um celular foi apreendido para uso em investigações.