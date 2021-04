Houve troca de tiros e quatro pessoas feridas foram encontradas, assim como o material apreendido Divulgação

Publicado 03/04/2021 11:33 | Atualizado 03/04/2021 11:37

Rio - Uma viatura da Polícia Militar foi atacada a tiros, na madrugada deste sábado, enquanto passava pela Estrada da Guaxindiba, no bairro Guaxindiba, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. De acordo com a PM, os criminosos estavam em duas motocicletas quando atiraram contra a equipe do 7° BPM.

Os policiais informaram que houve confronto e os bandidos conseguiram fugir do local, mas ninguém se feriu. A viatura teve o pneu furado e foi rebocada para o batalhão. A ocorrência foi registrada na 74ª DP.