Moradores de Santa Teresa organizam malhação de Judas

Publicado 03/04/2021 12:18 | Atualizado 03/04/2021 12:19

Rio - Moradores de Santa Teresa, na Região Central do Rio, realizaram uma malhação de Judas, tradição na Semana Santa, na manhã deste Sábado de Aleluia. O ato contou com bonecos mascarados, com fotografias de políticos, como Jair Bolsonaro, Presidente da República, Paulo Guedes, Ministro da Economia, Wilson Witzel, governador afastado do Rio e Claudio Castro, governador em exercício do Rio.

Segundo a Associação de Moradores e Amigos de Santa Teresa (AMAST), a malhação acontece por conta da privatização dos bondes do bairro. Em uma das faixas, os moradores criticam a privatização e pedem extensão nos horários do transporte.

"O bonde é um meio de transporte popular para atender o povo do Rio. Queremos 21 bondes em todo o bairro, para todos, a cada cinco minutos. Das 6h às 23h, para idosos e estudantes, com tarifa básica e social. Basta de 'privataria' - o bonde é público e não funciona para dar lucro", criticam.

Para a associação a privatização representa uma "turistificação", e, "destinação turística é exclusão social".

Por conta da pandemia da covid-19, o ritual contou com poucas pessoas, para evitar aglomerações.