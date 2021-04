Cláudio Castro esteve na inauguração acompanhado de uma comitiva Luciano Paiva/Jornal O Dia

Por O Dia

Publicado 03/04/2021 13:00

Rio - Logo após a inauguração do Hospital Estadual Dr. Ricardo Cruz, unidade modular de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na manhã desta sábado (03) o governador em exercício Cláudio Castro entrou em reunião com a sua comitiva, para definir quais pontos serão abordados em um novo decreto de restrições de enfrentamento à covid-19.

O novo texto deve se basear na decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que deixa a cargo das prefeituras quais regras serão adotadas para cada região, levando em consideração a disponibilidade de leitos e a situação da saúde em cada cidade. As medidas serão publicado até o fim do dia.

Publicidade

Um dos pontos - ainda em estudo, - é a recomendação da volta às aulas presenciais com apenas 40% da capacidade de alunos.