Publicado 03/04/2021 19:02

Rio - A ONG Rio de Paz distribuiu 400 caixas de bombons para crianças das favelas do Mandela e do Jacarezinho, na Zona Norte do Rio, neste sábado (3). Os chocolates foram comprados a partir das doações da campanha “Páscoa nas Favelas”, promovida pela ONG durante a semana.

Campanha "Páscoa nas Favelas" aconteceu ao longo desta semana

Cada comunidade recebeu 200 caixas. As favelas têm um dos piores Índices de Desenvolvimento Humano do estado. Mãe de Sarah, de 4 anos, Patrícia Maria da Silva, 19, comemorou a entrega dos doces.

“Eu não teria dinheiro para comprar chocolate para minha filha. A gente está desempregado. A gente recebe o Bolsa Família e só consegue comprar comida. Ainda bem que ela ganhou", celebrou ela.

Artur Divulgação/Rio de Paz

Os primos Gabriel e Bernardo, de 7 anos, também ganharam chocolates. "Estou desempregada e não teria condições de comprar chocolate para eles nessa Páscoa", disse Cíntia Gomes, de 26 anos.

Foram distribuídas 400 caixas de bombom Divulgação/Rio de Paz

"Isso é muito importante para nós. Nessa pandemia, nem pensávamos que as crianças ganhariam chocolates. Isso expressa o carinho que a ONG e as pessoas que doaram têm por nós. Agradecemos muito a todos", declarou Jackline de Paula, presidente da Associação de Moradores do Mandela.

Artur e Miguel Divulgação/Rio de Paz