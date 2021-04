Caminhão reboque invade casa em São João de Meriti Reprodução

Por O Dia

Publicado 04/04/2021 14:33

Rio - A invasão de um caminhão de reboque a uma casa, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, resultou na morte de duas pessoas e uma pessoa ferida na tarde deste sábado (03).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o caminhão avançou e invadiu a parede de uma casa na Avenida Getúlio Moura, no bairro Agostinho Porto. A corporação de São João de Meriti, acionada às 17h55, contou com o apoio do quartel de Duque de Caxias, mas ao chegarem ao local já encontraram duas vítimas sem vida.

Publicidade

Os mortos foram identificados como Wanderson Souza, de 20 anos, e Sheila Souza, também de 20 anos. Já a vítima ferida, Edmilson Santos, de 39 anos, foi levada pelos bombeiros para o Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias. O estado de saúde dele ainda é desconhecido.

No local, algumas pessoas também foram socorridas por uma equipe de uma ambulância do Samu.