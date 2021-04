Mais de 840 pessoas aguardam por um leito de UTI e de enfermaria no Rio Reprodução/Internet

Publicado 06/04/2021

Rio - O estado do Rio de Janeiro registrou, nesta terça-feira (6), uma queda na fila de espera de pacientes por leitos para covid-19. No entanto, segundo o Painel de Covid-19 do governo estadual, ao todo, ainda são 844 pessoas na fila de espera por leitos, sendo que 640 aguardam por leito de UTI e 204 de enfermaria. Na capital, no total, são 140 pacientes aguardando por leitos.

Segundo o Painel Covid-19, a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria apresentou queda, de 81,9% foi para 80,1% . Nos leitos de UTI do estado houve aumento, de 89,5% foi para 90,7%. A média de tempo de espera, nas últimas 24 horas, desde a solicitação por um leito até a reserva para a UTI está em 17 horas e para a enfermaria está em 4,5 horas.

O Rio de Janeiro registrou, até o momento desta terça-feira, 797 casos confirmados de covid-19 e 6 óbitos pela doença, de acordo com dados do Painel Covid-19.

No último sábado (3), o estado do Rio registrou novo recorde no número de mortes: foram 411 óbitos em 24 horas, além de 3.935 novos casos confirmados da doença. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, o número de mortes e de casos confirmados são atualizados no painel do governo a cada 24 horas, mas não significa que tenham ocorrido nesse período de tempo.

Desde o início da pandemia, o estado do Rio já contabilizou 659.237 casos confirmados de covid-19 e 37.693 óbitos pela doença.

Covid-19 na cidade do Rio

A cidade do Rio de Janeiro registrou, nesta terça-feira, 94% dos leitos de UTI para covid-19 ocupados. Já a taxa de ocupação de leitos de enfermaria está em 92%. Ao todo, segundo o Painel Covid-19 do município, são 1.402 pessoas hospitalizadas em unidades de saúde do município.

Nas últimas 24h, o Rio registrou 212 casos confirmados de covid-19 e 2 óbitos. Ao todo, a capital contabiliza 230.662 casos confirmados pela doença e 20.989 óbitos.