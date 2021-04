Desempenho é melhor que do País, que imunizou 9,46% dos brasileiros Imagem Arquivo

Por O Dia

Publicado 07/04/2021 10:00

Rio - O Prefeito Eduardo Paes comemorou nesta quarta-feira, em sua conta no Twitter os avanços na vacinação na cidade do Rio. De acordo com dados do Painel Covid Rio, cerca de 13,8% da população já foi vacinada. O número equivale a quase um milhão de cariocas. Ainda segundo os dados, 63,2% de idosos com 60 anos ou mais também já foram imunizados.

No último dia 30, o governador Cláudio Castro publicou em edição extraordinária do Diário Oficial, um decreto que cria o Calendário Único de Vacinação no estado. O objetivo é que os municípios passem a vacinar pessoas da mesma idade a partir do dia 17 de abril, com a intenção de evitar a migração de uma cidade para outra.

Justiça retira profissionais da Educação do grupo prioritário de vacinação e limita a de agentes de Segurança Pública

No entanto, A Defensoria Pública do Rio de Janeiro e o Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) ajuizaram uma ação civil pública pedindo a suspensão do decreto que determinava o calendário único de vacinação contra a covid-19 no estado do Rio. Segundo o MPRJ, o objetivo da ação é evitar a vacinação de grupos que não seriam atendidos nesse momento, conforme o determinado pelo Plano de Operacionalização da Imunização.

