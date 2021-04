Circo irregular é desmontado em Sepetiba, Zona Oeste do Rio Prefeitura Rio

Por O Dia

Publicado 07/04/2021 17:12

Rio - A Prefeitura do Rio realizou, na manhã desta quarta-feira (7), uma ação de ordenamento para desmontar um circo que funcionava sem autorização na Praça Oscar Rossim, em Sepetiba, Zona Oeste do Rio. Os fiscais notificaram os responsáveis e deram prazo para que toda estrutura seja retirada do local.



Durante a ação, 440 cadeiras foram apreendidas. A Coordenadoria de Controle Urbano (CCU) notificou dez trailers instalados na praça por ocupação irregular do espaço público. Quatro ligações clandestinas de energia elétrica foram removidas pela Light, resultando em cerca de 30 metros de fios apreendidos.

A ação foi coordenada pela Subsecretaria de Operações da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) e contou com apoio da Guarda Municipal e da Polícia Militar.