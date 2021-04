Parceria entre Secretaria de Esportes e Unisuam Prefeitura do Rio

Por O Dia

Publicado 08/04/2021 00:00

Um convênio de cooperação firmado entre a Secretaria Municipal de Esportes (SMEL) e o Centro Universitário Augusto Motta (Unisuam) permitirá ampliar o campo de estágio obrigatório dos cursos de educação superior dentro das vilas olímpicas, Arena 3 e Parque Radical de Deodoro. O acordo foi assinado no final do mês de março e os ajustes finais foram definidos esta semana. A estimativa é de que pelo menos 800 alunos da universidade sejam atendidos nesse primeiro momento. Eles serão supervisionados por meio dessa parceria que será realizada nos equipamentos municipais.

O cadastramento dos alunos, realizado pela universidade, já começou. O estágio não é remunerado e a previsão é que os estudantes comecem assim que as atividades nas Vilas estiverem liberadas. As vagas serão destinadas aos universitários do sétimo e oitavo períodos da Faculdade de Educação Física. Entretanto, haverá oportunidades também para aqueles que cursam Jornalismo, Psicologia, Pedagogia, Administração e Serviço Social. A finalidade é vivenciar práticas pedagógicas e experimentar atendimentos, ampliando as possibilidades para o mercado de trabalho. Uma forma de preparação para que, depois de formados, realizem atividades de aprendizado social, profissional e cultural. A carga horária do estágio será de, no máximo, seis horas diárias.

"Estou muito feliz com esse convênio. Será um prazer enorme ter os alunos da Unisuam realizando estágio nas vilas olímpicas. Essa é uma iniciativa que valoriza não só o aluno da universidade como também nossos espaços e profissionais. Quem se destacar, pode vir a integrar nosso quadro de professores no futuro", disse o secretário municipal de Esportes, Guilherme Schleder.

A diretora de ensino da Unisuam, Adriana Leal, também elogiou a parceria, dizendo que será uma ótima oportunidade para que os alunos, na prática, tenham uma maior vivência diária do esporte. "Será algo ímpar para nossos estudantes, porque eles terão uma prática mais condicionada e supervisionada. Além disso, poderão trocar experiências com profissionais das áreas de suas futuras profissões. As Vilas, a Arena e o Parque têm inúmeras atividades para pesquisa, projetos de extensão, visitas técnicas e estágios curriculares."