Publicado 07/04/2021 17:20 | Atualizado 07/04/2021 17:31

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) irá inaugurar, nesta quinta-feira às 8h, um ponto de vacinação na quadra do Cacique de Ramos, na Zona Norte da cidade. Um dos blocos carnavalescos mais tradicionais da cidade, o Cacique será o sétimo posto extra inaugurado desde a semana passada para facilitar o acesso e melhor atender os novos grupos prioritários incluídos no calendário de vacinação da cidade.

Nesta quinta-feira, é a vez dos homens de 65 anos e dos profissionais de saúde de 56 se vacinarem. Atualmente, a cidade conta com mais de 250 pontos de vacinação, entre unidades de saúde e postos no sistema drive-thru.

De segunda a sexta-feira, os postos de vacinação funcionam das 8h às 17h, com atendimento aos profissionais de saúde no período da tarde, a partir das 13h. Já a vacinação em sistema drive-thru funciona no Parque Olímpico (Barra da Tijuca), no Estádio do Engenhão (Engenho de Dentro) e no Sambódromo (Santo Cristo) das 9h às 15h, exclusivamente para o atendimento de idosos.

A vacinação contra a covid-19 a cada dia é destinada aos grupos prioritários indicados nos calendários oficiais divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde e que podem ser consultados no site coronavirus.rio

SERVIÇO:

Data: 08 de abril

Horário: 8h

Endereço: Rua Uranos, 1.326