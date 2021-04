Quadra do Cacique de Ramos virou posto de vacinação contra a covid-19 Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/04/2021 12:34

fotogaleria Rio - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) inaugurou nesta quinta-feira, um novo ponto de vacinação na quadra do Cacique de Ramos, na Zona Norte do Rio. Um dos blocos carnavalescos mais tradicionais da cidade é o sétimo posto extra inaugurado desde a semana passada para facilitar o acesso e melhor atender os novos grupos prioritários incluídos no calendário de vacinação da cidade.

A quadra do Cacique de Ramos, localizada na Rua Uranos, número 1.326, se soma aos mais de 250 postos de vacinação do Rio.



De segunda a sexta-feira, os postos de vacinação funcionam das 8h às 17h, com atendimento aos profissionais de saúde no período da tarde, a partir das 13h. Já a vacinação em sistema drive-thru funciona no Parque Olímpico (Barra da Tijuca), no Estádio do Engenhão (Engenho de Dentro) e no Sambódromo (Santo Cristo) das 9h às 15h, exclusivamente para o atendimento de idosos.



Vacinação

Nesta quinta, é a vez dos homens de 65 anos e dos profissionais de saúde de 56 se vacinarem, além das pessoas que estão no prazo para tomar a segunda dose.



Os profissionais de saúde que podem se vacinar nesta data são os da área assistencial: médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, farmacêuticos, dentistas, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, professores de educação física, veterinários, entre outros.

Eles devem se dirigir ao posto de vacinação no dia destinado a sua faixa etária, exclusivamente no período da tarde, das 13h às 17h, levando a carteira de seu conselho de classe.