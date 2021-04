Rio - 22/05/2020 - COVID 19 - CORONAVIRUS - Taxista dirigindo e falando ao celular. Foto: Daniel Castelo Branco / Agencia O Dia Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 08/04/2021 12:55

Rio - A Prefeitura publicou no Diário Oficial desta quinta-feira (08) a suspensão do calendário de vistoria anual para táxis. A medida foi uma resolução conjunta entre as Secretarias Municipal de Fazenda e Planejamento e a de Transportes como mais uma manobra de segurança para o combate da covid-19.

Na Resolução, a exigência da vistoria ficará suspensa até o dia 31 de dezembro. Mas o serviço será mantido para aqueles que quiserem providenciar a regularização.

O secretário de Fazenda e Planejamento, Pedro Paulo Carvalho, acredita que essa decisão possa ajudar a categoria, principalmente nesse momento de pandemia, em quem a cidade ainda está paralisada, deixando a arrecadação dos profissionais ainda mais complicada.

"O prefeito Eduardo Paes e eu sabemos que a vida está difícil para vocês. Eu me comprometi a apresentar algum tipo de suspensão para tirar esse custo pesado para o taxista, não apenas a taxa, mas também o custo de emissão de certidões, atualização do seguro individual de passageiro e todos os custos envolvidos na vistoria anual. Acredito que seja decisivo para aliviar a classe nesse momento a criação desse mecanismo pela Prefeitura", disse.