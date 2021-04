Acidente com caminhão de verduras na RJ-116, na altura de Cachoeiras de Macacu Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/04/2021 17:08 | Atualizado 08/04/2021 17:31

Rio - Uma pessoa morreu e outras duas ficaram gravemente feridas após um caminhão que carregava verduras cair em um rio, no começo da tarde desta quinta-feira (8), na RJ-116, na localidade conhecida como Taboado, distrito de Cachoeiras de Macacu, Região Serrana do Rio.

O quartel do Corpo de Bombeiros da cidade foi acionado às 13h40 para realizar o resgate das vítimas. O motorista do caminhão morreu no local e outros dois passageiros foram levados para o Hospital Municipal Doutor Celso Martins, próximo ao local do acidente.

De acordo com testemunhas, o motorista teria perdido o controle do caminhão e caiu no rio. Populares chegaram a descer até as margens do rio para socorrer as vítimas.

Uma equipe do BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária) também foi acionada, onde constatou acidente de trânsito com vítima fatal e procedeu ao registro na 159ª DP. Outra equipe policial ficou no local preservando o cenário até a chegada da perícia.

O trânsito na região está com retenção.

Em atualização.