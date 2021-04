Policia Civil prendeu o vereador Jairinho e Monique Medeiros, padastro e mãe do menino Henry Borel. Eles são suspeitos de terem torturado e matado a criança de 4 anos Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 08/04/2021 19:10 | Atualizado 08/04/2021 19:34

Rio - O Conselho de Ética da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro decidiu, nesta quinta-feira (8), afastar o vereador Dr. Jairinho (sem partido), que foi preso temporariamente suspeito pela morte do menino Henry Borel , de 4 anos. Os membros do conselho decidiram apresentar representação contra o vereador por falta de decoro.

No lugar de Dr. Jairinho, assumirá o primeiro suplente, vereador Luiz Ramos Filho (PMN). "Não esperava assumir uma cadeira no conselho dessa maneira. Nos reunimos e deliberamos pelo afastamento dele do conselho. Agora, vamos pedir para ter acesso aos autos para fazer uma provável representação contra o vereador", afirmou o vereador.

Dr. Jairinho agredia o enteado e teria praticado uma sessão de tortura contra a criança

Agentes da 16ª DP (Barra da Tijuca) prenderam, na manhã desta quinta-feira, o casal por atrapalhar as investigações, ameaçar e combinar versões com algumas testemunhas. A polícia identificou que o vereador agredia o menino com chutes e golpes na cabeça, tudo isso com o conhecimento da mãe que era conivente.

Jairinho e Monique eram monitorados pela Polícia Civil há dois dias e acabaram sendo presos em uma casa em Bangu, na Zona oeste do Rio.

Investigações

Desde o início das investigações a Polícia Civil ouviu 18 testemunhas, entre médicos que atenderam o casal no Hospital Barra D'Or, uma psicóloga, legistas, a faxineira do apartamento do casal, ex-namoradas de Jairinho e a babá de Henry Borel.

Segundo as investigações, a babá teria mentido em seu depoimento. Ela teve o celular apreendido nesta quinta-feira.

Uma ex-namorada do vereador o denunciou por agressões contra ela e a filha, na época menor.