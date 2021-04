Rio de Janeiro 16/02/2021 - Dia de calor e praia cheia no Leblon. Foto: Luciano Belford/Agencia O Dia Luciano Belford

Por MARTHA IMENES

Publicado 09/04/2021 06:00

O número de mortes por covid-19 em 24h no Rio de Janeiro chegou a 375 pessoas. Desde o início da pandemia, há pouco mais de um ano, 38.657 pessoas perderam a vida em decorrência da doença no estado. No Brasil, o número de óbitos está em 345.025. Em 24 horas bateu recorde: 4.249.



E no meio dessa crescente de vítimas, autoridades do estado e municípios fluminenses adotaram medidas restritivas. Entre elas estão algumas das paixões cariocas: praias, pontos turísticos, bares, restaurantes, parques, e eventos. Mas o que se vê são cenas lamentáveis de desrespeito com praias lotadas, bailes em comunidades, transportes públicos apinhados de gente, festas ilegais cheias e, em todo canto, pessoas circulando sem máscara de proteção.



Médicos entrevistados pelo jornal O DIA advertem que algumas recomendações espalhadas nas redes sociais, inclusive de escalas governamentais, contradizem a Ciência e sua eficácia não é comprovada cientificamente.



Ontem, pesquisadores do Observatório Covid-19 da Fiocruz emitiram nota técnica recomendando a prorrogação das medidas de distanciamento social adotadas pelo Município do Rio de Janeiro desde 26 de março. Segundo a análise, as restrições reduziram a circulação de pessoas, mas ainda é cedo para qualquer flexibilização. "Ainda que os dados sugiram que houve um aumento no distanciamento social em decorrência das medidas restritivas aumentadas, o efeito de mitigação no avanço da pandemia foi tímido", avaliam os pesquisadores.



"Ao mesmo tempo que uma parcela da população se considera invulnerável à doença ou até mesmo duvida de sua existência, negligenciando as recomendações das autoridades sanitárias, outros acreditam em medicamentos ou receitas que impediriam o contágio pelo coronavírus, apregoando o uso profilático destas drogas", critica o médico Hyun Seung Yoon, gerente médico do ClubSaúde, rede de telemedicina.



E quais os riscos que as pessoas que insistem em não cumprir isolamento e medidas restritivas correm ou causam a terceiros? "O risco direto é o aumento de transmissão entre as pessoas e logo, de casos de covid na comunidade. Individualmente, o risco é adquirir a infecção pela covid", alerta a médica Jane Teixeira, gerente da Sharecare.



Diante das recomendações e das mortes, é possível estabelecer um parâmetro de como o Brasil estaria hoje se as regras de contenção à covid fossem seguidas. "Devido à falta de consciência da população quanto aos riscos e consequente descaso ao próximo, temos uma verdadeira 'progressão geométrica' (1 passa p/ 2-3-4, assim por diante). Se os cuidados fossem seguidos à risca teríamos algo mais controlável. Em números absolutos poderíamos supor um número de mortes 50% inferior ao atual", avalia a médica Eugênia Amaral, da BenCorp.



Dicas para manter a saúde do corpo e da mente em dia

Para quem está cumprindo o isolamento, especialistas dão dicas de como manter a saúde do corpo e da mente e O DIA dá de presente a programação de lives deste final de semana. Se liguem nas dicas!



No sábado, às 17h a Turma do Pagode vai se apresentar no youtube.com/grturmadopagode. Mais tarde (19h) é a vez da Khrystal, no instagram.com/sescaovivo | youtube.com/sescsp. No mesmo horário, vai estar rolando o festival Afromusic 2, em youtube.com/UniversoAfromusic, que também será exibido no domingo no mesmo horário e endereço eletrônico.



Às 19h30vão se apresentar no festival Ilhabela Bossa&Choro, Aparecido da Silva canta Luiz Melodia + João Sabiá e Pedro Mariano. Onde? Em youtube.com/IlhabelaBossaChoro.



As lives dão uma força até na hora de fazer exercícios. Profissionais de educação física têm feito nas redes sociais e dado dicas de como manter o corpo sarado sem sair do conforto do lar.



A outra dica vai para a criançada: nas redes sociais, muitos pedagogos têm compartilhado dicas de como ocupar o tempo vago dos pequenos. No perfil @praxisdicas, no Instagram, quatro professoras publicam opções variadas de atividades que podem ser feitas em casa, com materiais fáceis. Entre as sugestões, estão atividades de colagem, massinha, leitura e até dicas de massagem para deixar os bebês mais relaxados.