Publicado 09/04/2021 08:53 | Atualizado 09/04/2021 08:58

Rio - A mãe do menino Henry Borel foi exonerada do cargo de assistente do Tribunal de Contas do Município (TCM) do Rio. Monique Medeiros, que era professora do município e estava lotada no gabinete do Conselheiro Luiz Antônio Guaraná, foi presa na manhã desta quinta-feira por suposto envolvimento na morte do próprio filho

Segundo o TCM, Monique foi exonerada com data a partir de 24 de março, quando deixou de comparecer ao trabalho, sendo encaminhada novamente para o órgão de origem, ou seja, a prefeitura do Rio. Uma resolução com a dispensa foi publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial do município.