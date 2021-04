Por O Dia

Publicado 08/04/2021 18:30 | Atualizado 08/04/2021 19:36

Rio - presa na manhã desta quinta-feira (8) por suposto envolvimento na morte do próprio filho, Henry Borel, de 4 anos , solicitou há um mês a licença luto e, posteriormente, licença especial, no. Ela recebia, até o dia 24 de março, o salário de R$ 4.349,10 do TCM. A partir desta data, segundo o Tribunal, ela foi desvinculada e um procedimento administrativo interno de devolução para a Prefeitura foi iniciado.Monique abriu mão do cargo de diretora na Secretaria Municipal de Educação (SME) para exercer a função de segunda assistente no gabinete do Conselheiro Luiz Antonio Guarana no começo de 2021. A funcionária pública trocou de cargo após ter sido indicada, meses depois do seu relacionamento com o vereador Jairinho. Até janeiro deste ano, a mãe de Henry recebia o valor de R$ 6.312,97, mas ela foi exonerada do cargo e passou a receber R$ 4.349,10.Em pouco mais de um mês em que esteve trabalhando no gabinete do Conselheiro a servidora vinha atuando na pesquisa de informações para a elaboração de um sistema de monitoramento e acompanhamento do tema Educação, que está em desenvolvimento e será implantado em breve. Monique trabalhava de forma remota, assim como a maioria dos servidores do TCM.Segundo o Tribunal de Contas, durante os dias de serviço prestado, a professora não apresentou nenhum indício de irregularidade. "Todas as frequências foram atestadas, bem como registradas as licenças de luto, especial e as faltas ocorridas no período, que foram devidamente descontadas", informou o TCM.