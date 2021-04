Parque Nacional da Tijuca Luciano Belford/Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 09/04/2021 09:51 | Atualizado 09/04/2021 09:53

Rio - O Parque Nacional da Tijuca atualizou, nesta sexta-feira, as condições de visitação e o funcionamento da Unidade de Conservação entre os dias 9 e 19 de abril. O anúncio aconteceu após a Prefeitura do Rio flexibilizar as medidas restritivas para conter a disseminação da covid-19





Também está permitida a visitação ao Parque Lage, que fica no Parque Nacional da Tijuca, das 12h às 17h, com limite de 50% da capacidade total (por hora), incluindo a área dos jardins e o palacete. A entrada será mediante agendamento prévio no Segundo o Parque, está retomada a visitação ao Corcovado, das 12h às 19h, e também retorna o funcionamento dos serviços concessionados de transporte até o Cristo Redentor (trem do Corcovado e vans da Paineiras-Corcovado), da seguinte maneira: entre 9 e 12 de abril, por causa do decreto estadual, deverá ser respeitado o limite de 40% da capacidade total de visitação no Alto Corcovado. De 13 a 19 de abril, o limite a ser respeitado aumenta para 50%, conforme estabelece o decreto da prefeitura do Rio.Também está permitida a visitação ao Parque Lage, que fica no Parque Nacional da Tijuca, das 12h às 17h, com limite de 50% da capacidade total (por hora), incluindo a área dos jardins e o palacete. A entrada será mediante agendamento prévio no site da Escola de Artes Visuais do Parque Lage e de aplicativo da EAV.

Publicidade

É importante ressaltar que continuará fechada a trilha Parque Lage-Corcovado, que tem seu início a partir do Parque Lage.

Confira os detalhes do novo funcionamento:



- Reabre o Centro de Visitante Paineiras, mas seguirá fechado o Centro de Visitantes do setor Floresta;



- Continuarão totalmente fechadas as trilhas da Pedra Bonita e da Pedra da Gávea; não estarão abertas nem para caminhadas, corridas ou qualquer outra atividade;



- Seguirá totalmente proibido o acesso e a permanência em todos os mirantes localizados dentro do Parque, como Dona Marta, Vista Chinesa, mirante da Cascatinha, Mesa do Imperador, Excelsior, Bela Vista, Paineiras etc;



- Continuará totalmente proibido o banho de cachoeira (o que inclui o acesso e a permanência nas cachoeiras/duchas/lagoas) no Parque Nacional da Tijuca, sem exceções;



- Seguem proibidos os voos duplos ou de instrução a partir da rampa de voo livre da Pedra Bonita. Seguem permitidos apenas os voos individuais;



- Continua a suspensão da circulação de veículos motorizados nas vias onde havia permissão, que são as seguintes:



I - Estradas das Paineiras (que existe entre a rua Almirante Alexandrino e o Centro de Visitante Paineiras)



II- Estrada do Corcovado (que existe entre o cruzamento das estradas Redentor x Paineiras e vai até o estacionamento do morro do Corcovado)



III – Vias do setor Floresta do Parque Nacional da Tijuca, que estavam liberadas somente para veículos motorizados de idosos e de pessoas com deficiência (PcD)



As exceções a essa suspensão são para os seguintes veículos:



1) veículos oficiais e de órgãos públicos, como os de segurança, de limpeza, e ou para prestação de serviços públicos, tais como manutenção e limpeza das vias, manutenção da rede elétrica, execução de podas etc;



2) veículos usados para a execução de manutenção e reparo das antenas localizadas no Sumaré;



3) veículos que façam o transporte de esportistas de voo livre, portando equipamento embarcado, observando as limitações e regras estabelecidas em protocolos específicos associados ao funcionamento da rampa de voo livre;



*O trânsito de veículos motorizados em todas as demais vias do Parque, como estrada Dona Castorina e estrada do Sumaré, por exemplo, está proibido desde o primeiro fechamento do Parque por causa da pandemia, em 17 de março de 2020;



- Segue proibido o acesso a todas as áreas de convivência ao ar livre, sobretudo os espaços de alimentação compartilhada, tais como: áreas de piquenique, de churrasco etc;



- Suspensa também a realização de confraternizações e de eventos;



- Fica autorizado o uso de trilhas do setor Floresta única e exclusivamente para a prática individual de atividades físicas e sem aglomerações, estando proibida a entrada de grupos de excursões para fazer trilhas com guias;



- Permanece liberada a prática individual de atividades físicas; segue impedida a prática coletiva de exercícios físicos;



- Abaixo, alguns exemplos de vias e de trilhas que estarão abertas, dentro do horário de funcionamento do Parque, para a prática individual de atividades físicas:



1) As trilhas dos setores Floresta e Serra da Carioca como, por exemplo, trilha dos Estudantes, trilha Transcarioca, trilha do Circuito dos Picos e Caminho Dom Pedro Augusto;



2) Vias como a estrada das Paineiras e estrada do Redentor, no setor Serra da Carioca; a estrada da Cascatinha, a estrada do Bom Retiro e a estrada Major Archer, todas no setor Floresta.



O horário de funcionamento do Parque de 9 a 19 de abril:



- Setor Serra da Carioca: das 8h às 17h;



- Setor Floresta: das 8h às 17h, mas com limite de 1.500 pessoas por dia, e com acesso/saída exclusivamente pelo portão da praça Afonso Viseu, no Alto da Boa Vista;



- Setor Pedra Bonita e Gávea estará fechado em todo este período.