SuperVia

Por O Dia

Publicado 09/04/2021 13:41

Rio - O número de furtos de cabos de sinalização dos trens da SuperVia por criminosos em 2021 já ultrapassou o registrado em todo o ano passado. A concessionária informou que mais de 7 quilômetros de cabos já foram roubados este ano e que fez a reposição de 1 quilômetro e 700 metros em trechos dos ramais Japeri e Santa Cruz.

Em 2020, 6.174 metros de cabos de sinalização foram furtados do sistema ferroviário. Somente nesses primeiros meses de 2021, até esta quarta-feira, bandidos já levaram 7.158,5 metros do material.

Segundo a SuperVia, o interesse por esse material se deve à sua composição de cobre, que é facilmente revendido no mercado ilegal.

Nos últimos nove dias, o ramal Japeri, que é o mais prejudicado pela ação dos criminosos, registrou 10 furtos de cabos. A Supervia disse que o estoque de cabos para reposição estava zerado por conta do crescimento dos roubos este ano.

Em nota, a concessionária, lamentou que a insegurança pública no entorno do sistema ferroviário prejudique a circulação dos trens, meio de locomoção utilizando por milhares de pessoas todos os dias.

"No passado, a concessionária já contou com um Batalhão da Polícia Militar para patrulhamento exclusivo da malha ferroviária. Hoje, é apenas um grupamento, com quantidade de efetivo bem reduzida. A atuação do Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer) é responsável pela segurança pública na SuperVia, conforme contrato de concessão. Os agentes de controle da concessionária não têm poder de polícia. Eles realizam rondas em ações preventivas e acionam os órgãos competentes sempre que necessário".