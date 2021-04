Saara teve movimentação de clientes, mas abaixo do que os lojistas esperavam Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Rio - Além do céu com tempo firme, a sexta-feira na cidade do Rio foi marcada também pela reabertura do comércio não essencial, depois de duas semanas de portas fechadas. A partir de agora, lojistas podem trabalhar a partir das 10h, e bares, lanchonetes e restaurantes poderão funcionar até 21h. As praias, no entanto, seguem com diversas restrições. E descumprimentos.

A reportagem do DIA percorreu a orla de Copacabana e observou uma movimentação bem mais baixa do que aos fins de semana. Ainda assim, grupos de pessoas sem máscara se reuniam para bater papo na areia, o que é proibido.

Está proibida a permanência na areia das praias, em parques e cachoeiras, em qualquer horário. A prática de atividades físicas coletivas também estão suspensas - liberadas somente práticas individuais, como natação, surfe, corrida e caminhada. Também continuam vetadas a permanência de pessoas nas vias, áreas e praças das 23h às 5h. Na Saara, as lojas reabriram as portas na expectativa de receber os clientes. O Centro do Rio até tinha movimentação, mas bem abaixo em comparação com meses anteriores.

Geral - Movimentaçao na cidade na manha de hoje, com o primeiro dia de flexibilizaçao das medidas restritivas. Na foto, comercio no SAARA, centro do Rio. Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Na Rua Senhor dos Passos, a Superfestas, especializada em máscaras, perucas e artigos de artesanato, a procura era quase zero. "O movimento já estava fraco antes das restrições. O cenário é ainda mais preocupante agora. Temos contas a pagar, funcionários, encargos", lamenta a gerente Elizabeth Machado.

Geral - Movimentaçao na cidade na manha de hoje, com o primeiro dia de flexibilizaçao das medidas restritivas. Na foto, comercio no SAARA, centro do Rio. Na foto, Elizabeth Machado. Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

"Deus queira que agora a gente consiga vender alguma coisa, mas tem sido complicado. Nosso forte era eventos, festas de escola, teatro, carnaval. Mas está tudo parado".