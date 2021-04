Vacinas serão distribuídas nesta sexta-feira Reprodução

Por O Dia

Publicado 09/04/2021 14:44 | Atualizado 09/04/2021 14:47

Rio - O Governador Cláudio Castro utilizou as redes sociais para publicar um vídeo do envio das vacinas e de kits com medicamentos de urgência para os municípios do Estado. De acordo com a publicação, são 431.500 doses que são distribuídas para todas as cidades e os medicamentos para cidades do Norte e Noroeste.

"Seguiremos trabalhando para imunizar o máximo de pessoas no menor tempo possível e salvar vidas", diz a publicação.

Nesta quinta-feira cerca de 12 cidades da Região dos Lagos, Norte Fluminense, Região Serrana e Noroeste estavam com baixas reservas da primeira dose da vacina. Os municípios são Armação de Búzios, São Pedro da Aldeia, Iguaba Grande, Saquarema, São João da Barra, Carmo, Macuco, Santa Maria Madalena, Cambuci, Bom Jardim, Trajano de Moraes e Duas Barras.

A Prefeitura de Teresópolis informou que o calendário de vacinação segue como planejado. Porém, a Secretaria de Saúde depende de entregas realizadas pelo Estado do Rio de Janeiro para dar continuidade ao Plano Municipal de Imunização.



A Prefeitura de Quissamã também informou que a campanha de vacinação contra a covid-19 não foi interrompida e que nesta sexta-feira (9), a equipe da Secretaria de Saúde está encerrando a vacinação nos idosos de 60 a 64 anos. Na próxima segunda-feira (12), a população quilombola de 18 a 49 anos será vacinada em cinco pontos: Machadinha, Bacurau, Sítio Santa Luzia, Mutum e Boa Vista. Paralelo a isso, segue a imunização da segunda.



Quissamã vai receber mais um lote de vacinas do Governo do Estado do Rio também nesta sexta-feira.

