Vereador Dr. Jairinho Renan Olaz/CMRJ

Por Bruna Fantti e Carolina Freitas

Publicado 09/04/2021 16:09

Rio - O vereador Jairo Souza, o Dr. Jairinho, negou, durante depoimento nesta quinta-feira (8) na Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (Dcav), as acusações de que teria maltratado filhos de suas ex-namoradas . O médico respondeu às perguntas do delegado Adriano Marcelo Firmo. Ele estava na presença de seu advogado, André França Barreto.

Ao ser perguntado se conhecia Natasha de Oliveira Machado, o vereador disse que sim e contou que começou a namorar a mulher em 2010, por dois anos. Jairinho relatou ainda que jamais morou com Natasha, que era de Bangu, na Zona Oeste, que apenas frequentava a residência da ex-namorada esporadicamente, além de encontrá-la em um flat que possuía no Recreio dos Bandeirantes.

O parlamentar alegou que os encontros não eram frequentes pois, na época, ele era casado com Ana Carolina, sua ex-esposa, com quem tem dois filhos.

No decorrer do depoimento, o vereador foi questionado se durante o namoro com Natasha possuía contato com a filha da ex, que na época tinha apenas 3 anos de idade. Ele afirma que conheceu a criança e que mantinha boa relação com ela.

Ao ser perguntado se já saiu sozinho com a menor, Jairinho sustenta que não. Ele afirmou que quando saía com a criança, havia sempre alguém junto. O parlamentar falou ainda sobre episódio em que levou a filha da ex-namorada ao McDonald's junto com um primo dela e revelou que durante os dois anos de namoro saiu com a criança "umas dez vezes", sempre acompanhado.

Sobre o episódio de um suposto afogamento, 'mocas' e apertões causados por ele à filha de Natasha, o vereador disse que isso nunca aconteceu. Negou também ter colocado um saco plástico na cabeça da criança para que ela não conseguisse respirar e disse que jamais deu remédio para a ex-namorada dormir.

Jairinho alega que nunca encostou na criança e que seu contato com ela não era frequente, já que quando encontrava Natasha, a menor ficava a maior parte do tempo com a avó, mãe da ex-namorada.

Agressão

Os questionamentos do delegado da Dcav se deram após um um depoimento prestado por uma ex-namorada de Dr. Jairinho. A mulher cita agressões sofridas por ela e por sua filha, na época, menor de idade. A criança, que possuía 3 anos, falou à polícia há duas semanas na delegacia que investiga o caso, e alegou que era maltratada pelo vereador.

"Ela disse lembrar que ele a afundava na piscina. Também relatou que ele subia na barriga dela, enquanto ela estava deitada, e torcia o braço e a perna dela", relatou a mãe.

A ex-namorada contou também que um dia o vereador deu remédio para que ela pudesse dormir. O motivo seria que ele estaria ligando para uma ex-esposa. A mulher conta que fingiu ter tomado o medicamento e logo após flagrou Jairinho segurando a filha dela pelos braços.

Já em declarações, uma amiga íntima de uma outra ex-namorada de Jairinho , disse que ele arranjava motivos para sair sozinho com o filho da amiga e que em uma das saídas, a criança voltou desfigurada e com os olhos roxos, como se tivesse passado por uma "sessão de tortura". Nessa ocasião, o vereador teria alegado que a criança havia caído de cabeça.

Em outra, o menor chegou com a perna fraturada na altura do fêmur. A explicação foi que o menino tinha se prendido no cinto de segurança e tropeçado ao sair do carro".

"Nas duas vezes, Jairinho o levou a uma clínica de conhecidos dele. Minha amiga estava deslumbrada e tinha medo por ele ser poderoso", contou a mulher.