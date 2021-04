Marcelo Queiroga, ministro da Saúde, visitou a Fiocruz nesta sexta-feira Reprodução/Youtube

Por O Dia

Publicado 09/04/2021 16:16

Rio - O Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, realizou uma visita, nesta sexta-feira (9), às instalações de produção da vacina Oxford/Astrazeneca e do IFA nacional na Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). A visitação contou com uma coletiva de imprensa com a presidente da Fiocruz, Nísia Trindade Lima, a reitora da Unifesp, Soraya Soubhi Smaili, e Maurício Zuma, diretor de Bio-Manguinhos/Fiocruz, que teve como assunto principal a entrega de vacinas e produção do insumo nacional.

"Hoje eu vi aqui a produção do IFA nacional, então, em breve no mês de agosto ou setembro já tenhamos IFA produzido na Fiocruz. Isso representa uma conquista excepcional. A autonomia do Brasil na produção de IFA dispensa a necessidade de importação desse insumo para que a Fiocruz possa produzir vacinas", disse Queiroga.

Segundo o diretor de Bio-Manguinhos/Fiocruz, Maurício Zuma, até junho a instituição deve começar a produção do insumo nacional. A Fiocruz está aguardando a visita da Anvisa, que deve acontecer na última semana de abril, para dar a certificação das condições técnico-operacionais à instituição e começar o processo de produção do IFA nacional.

"Nossa expectativa é que em maio ou junho a gente esteja começando a produção do IFA no Brasil. A produção é longa. A produção de um lote leva 45 dias, depois tem todo um processo de controle de qualidade e caracterização", afirmou Zuma.

O diretor de Bio-Manguinhos/Fiocruz ainda informou que 158 mil doses da Fiocruz foram entregues, nesta sexta-feira, para o Rio. A Fiocruz ainda entregou ao Ministério da Saúde, nesta semana, 4,4 milhões de doses em menos de 24 horas.

A presidente da Fiocruz, Nísia Trindade Lima, informou que até julho vão ser entregues 100,4 milhões de doses da vacina Fiocruz/Oxford/Astrazeneca.



"Neste mês de abril nós vamos entregar 18,4 milhões de doses da vacina. Então, nós estamos aumentando gradativamente as entregas e a produção. A partir de maio, essa entrega será superior a 20 milhões de doses mensais. Totalizando nosso compromisso até julho de entrega de 100,4 milhões de doses de vacina, além daquelas que foram importadas do laboratório serum da Índia".

Nísia Lima ainda confirmou que mais de 5 milhões de doses serão entregues ao Ministério da Saúde na semana que vem, uma parte na quarta-feira (14) e outra na sexta-feira (16).

"O Brasil é o quinto país que mais produz vacinas. É uma conquista. Com a autonomia da produção do IFA nós vamos ter mais vacinas ainda da Fiocruz e outras vacinas que nós temos acordos internacionais que vão se juntar ao nosso programa", disse o ministro da Saúde.

Lockdown

Questionado sobre sua opinião acerca do lockdown, Queiroga disse que depende da realidade de cada cidade e que cada secretário municipal de saúde, junto com os prefeitos, podem tomar medidas mais extremas.

"O que o Ministério da Saúde faz é disciplinar um plano de transportes urbanos, incentivo a testagem, incentivo ao uso de máscaras. Essas medidas mais extremas têm que ser tomadas com muita propriedade até para ter o apoio da sociedade brasileira”"

Para o ministro da Saúde, a vacina é o melhor método de combate à covid-19. "A gente tem um inimigo comum que é o vírus. Esse vírus sofreu uma mutação e essa mutação torna o vírus mais contagioso e mais letal. O objetivo fundamental mesmo é a vacinação".