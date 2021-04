Cedae Foto: Divulgação / Cedae

Publicado 09/04/2021 19:03

Rio - Quatro ligações clandestinas de água foram cortadas, nesta sexta-feira, nas zonas Norte e Oeste. Em atuação com a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), Polícia Militar, Guarda Municipal e Light, técnicos da Cedae cortaram o "gato" que abastecia um quiosque de sorveteria na Estrada do Camboatá, em Guadalupe, Zona Norte.



No mesmo bairro, uma outra ligação clandestina em um trailer foi cortada na Rua Marcos de Macedo. Em Irajá, também na Zona Norte, uma ligação de água clandestina foi desfeita em um lava jato na Avenida Pastor Martin Luther King Júnior, onde foi encontrado um tonel de água com a capacidade de armazenar 500 litros.



Já na Zona Oeste, um "gato" foi cortado em um escritório de advocacia na rua André Rocha, Taquara. No local havia duas caixas d’água de 1.000 litros cada. O caso foi registrado na Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados.



Furto de água é crime tipificado no artigo 155 do Código Penal. Denúncias de ligações clandestinas de água podem ser feitas pelo site www.cedae.com.br ou pelo telefone 0800-282-1195.