Política de combate à intolerância religiosa será criada no Rio

Publicado 10/04/2021 15:07

Rio - A Comissão de Combate à Intolerância Religiosa (CCIR) vem montando novas iniciativas de trabalho para frear o preconceito religioso no estado do Rio desde o início do ano. O interlocutor da comissão, o professor Babalawô Ivanir dos Santos, defende ampla mobilização do poder público para combater os ataques sofridos pelas religiões de matriz africana.

“Que os governos federais, estaduais e municipais sejam não somente sensíveis ao sofrimento das religiões de matriz africana, mas que possam ampliar o debate. Em prol da tolerância, da equidade, da diversidade, da pluralidade e dos direitos humanos”, afirmou.

Em março, o governador Cláudio Castro sancionou a Lei 9.210/21, de autoria do deputado estadual Waldeck Carneiro, que estabelece a política de combate à intolerância religiosa no ambiente escolar do Estado do Rio de Janeiro.

A deputada estadual Martha Rocha (PDT) protocolou um pedido de criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar as causas e consequências dos casos relacionados com intolerância religiosa no estado em fevereiro.

No âmbito municipal, o vereador Reimont (PT), em conjunto com a CCIR e o Centro de Articulação de Populações Marginalizadas (CEAP), promoveu, em janeiro, o 1º encontro da Frente Parlamentar Pela Liberdade Religiosa e o Estado Laico com representantes de diversos segmentos religiosos.

A Frente Parlamentar Pela Liberdade Religiosa ganhou de imediato adesão da maioria, com em torno de 40 vereadores, dos 51 que estão na Câmara Municipal da capital fluminense na legislatura de 2021 a 2025.

"Precisamos muito debater este tema e construir caminhos concretos para liberdade religiosa", afirmou o vereador.