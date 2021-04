Protesto contra as medidas de restrição em Niterói Reprodução/Twitter

Rio - No momento mais crítico da pandemia no Estado do Rio, mais um protesto reivindicando a abertura do comércio não essencial e das escolas ocupou, na manhã desta segunda-feira (12), uma das faixas da Avenida Roberto Silveira, no bairro de Icaraí, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. Em imagens gravadas pela Polícia Militar, é possível ver manifestantes segurando a bandeira do Brasil, cartazes "Meu trabalho é essencial para a minha família" e seguindo um carro de som gritando "Queremos escola!".

@PMERJ informa⬇️



Neste momento, manifestantes ocupam uma das faixas da Av. Roberto Silveira, em Niterói.

Você que passa diariamente pela região, se possível, opte por outro caminho, nesta segunda-feira!

Segundo informações da PM, agentes do 12ºBPM (Niterói) está acompanhando a movimentação do protesto, que, até o momento, segue pacífica.

A Polícia Militar ainda recomenda aos motoristas que evitem a avenida e escolham outros caminhos, já que a via está com uma das faixas interditadas devido ao ato.

Procurada, a Prefeitura de Niterói ainda não se posicionou sobre a manifestação contra as medidas restritivas decretadas pelo município.

Manifestações no domingo

Manifestantes ocuparam a Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres, a orla da Praia de Icaraí, no último domingo (11), protestando contra o fechamento do comércio não essencial, das escolas e das missas nas igrejas. Assim como o ato desta segunda-feira, pessoas seguravam cartazes com dizeres "Minha fé é essencial", vestiam blusas com as cores da bandeira do Brasil, verde e amarelo, e faziam o uso incorreto da máscara de proteção contra a covid-19.

Em Copacabana, na Zona Sul do Rio, manifestantes a favor do governo de Bolsonaro se aglomeraram nas ruas do bairro . Usando roupas e bandeiras do Brasil, nos vídeos é possível ouvir a população gritando palavras de ordem, já ditas por Jair Bolsonaro, como 'a nossa bandeira jamais será vermelha'. Carros de som e bandas também tocavam o Hino Nacional ao fundo, além da grande quantidade de fogos soltados pelos manifestantes. Foram registrados buzinaços na via Avenida Atlântica.

Além de apoiar o presidente, muitas pessoas também pediam a volta do regime militar e traziam cartazes contra o aborto. Um casal mais exaltado gritava, com os punhos fechados, que "todo petista deveria estar na cadeia".

Em Botafogo, também na Zona Sul do Rio, foi registrada uma carreata ocupando uma faixa da Avenida Lauro Sodré, na altura da Rua General Gois Monteiro, no sentido Copacabana, segundo o Centro de Operações do Rio (COR).