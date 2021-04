Fotos da manifestação a favor de Bolsonaro na Zona Sul do Rio. Luciano Belford

Por O Dia

Publicado 11/04/2021 13:27

Rio - Manifestantes a favor do governo de Bolsonaro foram as ruas nesta manhã de domingo (11) em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Apesar dos altos índices de ocupação de leitos de Covid-19 no município, uma grande aglomeração se formou no local, e muitas pessoas apareceram sem máscara ou faziam o seu uso de forma incorreta.

Usando roupas e bandeiras do Brasil, nos vídeos é possível ouvir a população gritando palavras de ordem, já ditas por Jair Bolsonaro, como 'a nossa bandeira jamais será vermelha'. Carros de som e bandas também tocavam o Hino Nacional ao fundo, além da grande quantidade de fogos soltados pelos manifestantes. Foram registrados buzinaços na via Avenida Atlântica.

Segundo o Centro de Operações do Rio (COR), atualmente, a manifestação ocupa parcialmente a pista da Avenida Atlântica, no sentido Ipanema, na altura da rua República do Peru. Anteriormente, por volta das 12h01, a Avenida Atlântica chegou a ser totalmente fechada pelo ato. O trecho da via na altura do posto 2, que estava bloqueado, já foi liberado. Ainda há congestionamento no trânsito da região.

Procuradas para esclarecer sobre a grande aglomeração formada pelo ato, as Secretarias de Polícia Militar e de Ordem Pública ainda não se manifestaram sobre o assunto.

Em Botafogo, também na Zona Sul do Rio, foi registrada um carreata ocupando uma faixa da Avenida Lauro Sodré, na altura da Rua General Gois Monteiro, no sentido Copacabana, segundo o COR. A PM acompanha a manifestação no local.