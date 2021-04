Em janeiro e fevereiro deste ano foram registrados 882 ocorrências por estupro segundo os dados do ISP Reprodução/Internet

Publicado 12/04/2021 12:05

Rio - Um homem acusado acariciar as partes íntimas, seios e ter feito sexo oral com uma criança de 11 anos foi preso na última sexta-feira (09) por policiais civis da Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) de Nova Friburgo, na Região Serrana. Ele foi condenado por estupro de vulnerável pelo crime, na forma da Lei Maria da Penha, e havia um mandado de prisão pendente contra ele.



Segundo a Polícia Civil, o autor era o companheiro da avó da vítima. Ele aproveitava o momento em que estava sozinho com a criança para realizar investidas contra ela e praticar abusos no momentos em que os dois ficavam sozinhos em casa.



Registros por crime de estupro sobem em 2021

De acordo com os dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), em janeiro e fevereiro deste ano foram registrados 882 ocorrências de crimes por estupro. O número é maior que o comparado dos dois meses em 2020, que foi de 818, representando um aumento de 7,26% do percentual calculado no período.