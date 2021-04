Nesta segunda-feira, a Secretaria Municipal de Saúde inaugurou novo posto no Museu Conde de Linhares, em São Cristóvão, zona norte do Rio. Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por Yuri Eiras

Publicado 12/04/2021 15:49 | Atualizado 12/04/2021 17:36

Rio - A Secretaria Estadual de Saúde anunciou que a campanha de vacinação contra a gripe deve começar na próxima quarta-feira (14) em todo o estado do Rio. Em outras capitais, como São Paulo e Belo Horizonte, a imunização já começou nesta segunda. A distribuição das doses aos 92 municípios do Rio, a cargo da secretaria estadual de Saúde, deve acontecer na terça.

Na capital, que ainda define detalhes de data e logística, o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, alerta para que a população tome cuidado para não tomar as duas vacinas - contra a gripe e contra a Covid-19 - no mesmo período de tempo. Ele lembra que é preciso um intervalo de pelo menos duas semanas entre as doses.



Publicidade

"Bom lembrar que é preciso ter espaçamento de pelo menos 14 dias entre a dose da vacina contra a Covid-19 e contra a gripe. Têm que tomar cuidado para não se vacinarem com as duas nesse momento. Uma pode atrapalhar o processo de imunização da outra. É importante que as pessoas respeitem isso", alertou Soranz.

O calendário de vacinação contra a Covid-19 prioriza idosos, e a vacinação contra a gripe deve seguir caminho inverso: criança, gestantes, puérperes, indígenas e trabalhadores da saúde estão na primeira etapa. Na segunda etapa, idosos e professores. Na terceira, pessoas com comorbidades, com deficiência permanente, rodoviários, portuários, agentes de segurança, entre outras categorias de trabalho.



Publicidade

A Secretaria Estadual de Saúde alerta que quem tomar a vacina contra a gripe deve esperar 14 dias para receber a dose contra covid-19. Quem receber a primeira dose da CoronaVac precisa aguardar 45 dias para se vacinar contra gripe. Já quem tomar a Oxford-AstraZeneca vai esperar 15 dias para ser vacinado contra gripe. Pessoas com diagnóstico e/ou sinais sugestivos de gripe ou COVID-19 devem aguardar 15 dias após o fim dos sintomas para se vacinarem.