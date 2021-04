Armas, munições e drogas foram apreendidas durante a operação Foto: Reprodução / Polícia Civil

Por O Dia

Publicado 12/04/2021 20:39

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta segunda-feira, um homem durante a operação para identificar e encontrar quem roubou doses de vacina contra a Covid-19 em um posto de saúde da Zona Norte . Carlos Henrique da Costa de Jesus foi preso por associação para o tráfico de drogas em uma região conhecida como Torre, na comunidade do Para Pedro, no bairro Colégio. Um rádio transmissor foi encontrado com ele.

Na operação, policiais da 6ª DP e do 41º BPM (Irajá) apreenderam uma submetralhadora 9mm, um simulacro de pistola, diversas munições .40, drogas e carregadores de fuzil. Agentes da Polícia Civil continuam as investigações para descobrir o paradeiro do homem que furtou as doses de vacina contra a Covid-19.