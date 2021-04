Rio registra mais mortes do que nascimentos pelo sexto mês seguido AFP

Publicado 13/04/2021 09:08

Rio - A cidade do Rio registrou um número de óbitos maior que o número de nascimento pelo sexto mês seguido, de acordo com os dados do Portal da Transparência do Registro Civil. Desde outubro de 2020, os números de óbitos ultrapassam os de nascimento. Neste período, dezembro apresentou a maior diferença entre os registros - foram 7.553 mortes e 5.298 nascimentos

O mês que registrou o maior número de mortes foi maio de 2020, com 10.301 óbitos. No mesmo período, foram 6.439 nascimentos. Até segunda-feira, o mês de abril também já apresentava os dados de óbitos ultrapassando os de nascimento, com 1.806 e 1.469, respectivamente.

Estado do Rio

Durante a pandemia, o estado do Rio registrou mais óbitos do que nascimento em três momentos. Em maio de 2020, foram 16% óbitos a mais do que nascimentos, com 20.238 mortes e 17.495 nascimentos.

Nos meses de dezembro, de 2020 e janeiro de 2021, as mortes também ultrapassaram os nascimentos. Em fevereiro, o estado começou a registrar uma diminuição na diferença entre nascimentos e óbitos, com 12.591 óbitos e 14.178 nascimentos.