Medida foi tomada por conta do agravamento no controle da pandemia de coronavírus no Estado do Rio Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 13/04/2021 11:54

Rio - A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) decidiu adiar o Exame Único do Vestibular Estadual 2021, do dia 2 de maio para 18 de julho. Segundo a Instituição, a medida foi tomada em função do agravamento da pandemia de covid-19 e das projeções negativas das autoridades sanitárias e das instituições científicas, bem como da Comissão para Acompanhamento e Suporte à Tomada de Decisão sobre o Coronavírus no Âmbito da Universidade. O modelo de prova e os programas das disciplinas permanecem os mesmos.