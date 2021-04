Metrô MetrôRio / Divulgação

Por O Dia

Publicado 13/04/2021 13:22 | Atualizado 13/04/2021 13:23

Rio - O Governo do Estado publicou, no Diário Oficial, desta terça-feira, um aviso de licitação para elaboração do projeto básico de reforço estrutural da Estação Gávea do Metrô, da Linha 4. O procedimento ocorrerá no dia 22 de junho, às 14 horas, no auditório da RioTrilhos, localizado na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 493.

O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço eletrônico www.riotrilhos.rj.gov.br , onde é possível realizar o download e obter todas as informações sobre a licitação.

O objetivo desse projeto é garantir a estabilização definitiva da estrutura, dando segurança à população e às propriedades do entorno. Com a conclusão do projeto básico, o Estado vai realizar a licitação para a contratação do plano executivo e das obras.