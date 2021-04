Depósitos de veículos funcionam todos os dias, incluindo sábados, domingos e feriados, das 8h às 17h Divulgação/Prefeitura

14/04/2021

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) promoveu mudanças na comunicação com o público com o objetivo de facilitar o acesso à informação nos depósitos de veículos, localizados nos bairros de São Cristóvão e Recreio dos Bandeirantes. Com uso de informativos instalados na entrada, e que contam com um QR Code que pode ser acionado diretamente pelo celular, o cidadão pode acessar detalhes sobre as taxas de remoção e diárias de permanência no depósito e também sobre como saber se o veículo foi ou não rebocado pela fiscalização.

Além disso, servidores devidamente identificados com um colete azul e a inscrição "Posso Ajudar?" ficam posicionados na entrada para dar toda orientação necessária ao cidadão que busca atendimento. Após a instituição do serviço, houve diminuição do número de filas nos depósitos.

A ação é realizada pela Coordenadoria de Fiscalização de Estacionamentos e Reboques (CFER), responsável pelo serviço de remoção de veículos em toda a cidade. Os depósitos funcionam todos os dias, incluindo sábados, domingos e feriados, das 8h às 17h.

Os depósitos de veículos da Prefeitura do Rio estão localizados em dois endereços: Rua Omar Bandeira Ramidan Sobrinho 682 (esquina com a Avenida das Américas), no Recreio dos Bandeirantes; e Avenida Pedro II 67 (próximo à sede da Guarda Municipal e do Batalhão de Guardas do Exército), em São Cristóvão.

