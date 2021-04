Pontos sem luz em Santa Cruz receberam equipes de manutenção Subprefeitura da Zona Oeste / Divulgação

Por O Dia

Publicado 14/04/2021 00:00

Serviços de manutenção, limpeza e ordenamento urbano foram as principais ações da Subprefeitura da Zona Oeste nesses 100 dias de gestão do governo Eduardo Paes. O maior desafio enfrentado em uma das maiores áreas do município, cerca de 50% do território, foi o abandono da região nos últimos quatro anos.

"Estamos trabalhando muito para atender às solicitações da população, que são muitas. Avaliamos os pedidos, estipulamos as prioridades e acionamos órgãos e secretarias para solucionar os problemas da região", explicou o subprefeito Edson Menezes, que assiste os 23 bairros que vão de Deodoro à Sepetiba.

Nesses 100 dias de gestão, a Subprefeitura da Zona Oeste atendeu 23.971 mil solicitações. Foram quatro Gabinetes Itinerantes nos bairros de Paciência, Santa Cruz, Carobinha e Padre Miguel. Só de mutirões de serviços em parceria com a Comlurb, Secretaria de Conservação e Rioluz foram oito: Vila aliança, Barão de Capanema, Senador Vasconcelos, Campo Grande (Agulhas Negras), Reta do João XXIII, Guaratiba, Sepetiba e Urucânia.

Quando o assunto é limpeza urbana, foram ao todo 5.167 ruas limpas, 2.959 remoções de entulho e mais de 1200 podas de árvores. Onze comunidades foram sanitizadas contra o coronavírus: Santa Margarida, Moriçaba, Fumacê, Aço, Rollas, Vila Aliança, Piraquê, Vila Kennedy, Barbante e Nova Sepetiba.

Já em parceria com a Secretaria de Conservação, foram realizados cerca de 1,4 mil tapa-buracos, 1.752 pavimentações e 981 ações de drenagem e saneamento. Em iluminação pública, além do Programa Luz Maravilha que instalou 3.460 novos pontos de luz nas comunidades do Antares, Vale dos Palmares, Zeppelin, Barro Vermelho e Vila Aliança, foram realizados 8.588 atendimentos, entre troca de lâmpadas, substituição de conectores e implantação de pontos de luz.

Ações conjuntas com as secretarias

Durante os primeiros 100 dias, o engajamento e a parceria com algumas secretarias possibilitaram a realização de ações que há muito tempo eram alvo de reclamações por parte dos moradores da Zona Oeste, como a reabertura das estações dos BRT's Padre João Cribbin, em Magalhães Bastos, e General Olímpio, em Santa Cruz, demolição de construções irregulares em área de proteção ambiental e em áreas públicas, retomada de obras do Bairro Maravilha, limpeza e ordenamento nas estações do corredor Transoeste, entre outras.

Com a secretaria de Saúde, foram criados quatro drives de vacinação para o atendimento da população: Hospital Belizário Pena (Campo Grande), Centro Municipal de Saúde Lincoln de Freitas (Santa Cruz), PAM Manoel Guilherme da Silveira Filho (Bangu) e Museu Conde de Linhares (Vila Militar) que atendem todos os sábados de acordo com o calendário informado pela prefeitura.

"A parceria com as secretarias é primordial para a realização das ações, nas soluções de problemas e nas operações de organização da cidade. Os anseios da população devem vir sempre em primeiro lugar", lembra o subprefeito.