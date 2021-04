Monique Medeiros, mãe de Henry, deixa a 16ª delegacia, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, seguindo para custódia Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 14/04/2021 14:05

Rio - A nova defesa de Monique Medeiros, mãe do menino Henry Borel, que está presa desde a semana passada, pedirá à Polícia Civil que colha um novo depoimento. Eles também terão um primeiro contato com o delegado presidente do inquérito policial, Henrique Damasceno, e acesso ao conteúdo das investigações.

De acordo com a nota divulgadas pelos advogados Thiago Minagé, Hugo Novais e Thaise Mattar Assad, a defesa irá conceder entrevistas à imprensa na saída da delegacia.

Monique Medeiros é suspeita da morte do filho, Henry Borel, de 4 anos, junto com seu namorado, o vereador Dr. Jairinho. Para a Polícia Civil, o menino foi assassinado após sofrer sessões de tortura. A investigação identificou que o vereador agredia o menino com chutes e golpes na cabeça, com conhecimento de Monique, que era conivente. O parlamentar e a mãe do menino são suspeitos ainda de atrapalhar as investigações, ameaçar e combinar versões com algumas testemunhas.