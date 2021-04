Operação de sanitização da Comlurb seguiu em mais cinco pontos da cidade DIVULGAÇÃO

Por O Dia

Publicado 15/04/2021 00:00

O serviço de sanitização feito pela Comlurb, em parceria com as subprefeituras, com o objetivo de reduzir os riscos de contágio pelo coronavírus, segue sendo realizado nas comunidades. Ontem, o trabalho passou por mais cinco pontos da cidade. O trabalho de sanitização é realizado com uma solução de hipoclorito e detergente e, nas partes mais estreitas das comunidades, como becos e vielas, os garis usam um pulverizador costal.

Entre as comunidades visitadas estão Rio das Pedras, na Zona Oeste; Boogie Woogie, na Ilha do Governador; e Morro do Cantagalo, que contou ainda com limpeza geral, incluindo limpeza de encosta com a equipe de garis alpinistas que utilizam a técnica de rapel. Além das favelas, o serviço passou pelas ruas do Jardim Bangu e estações do BRT Transcarioca, também na Zona Oeste.

Publicidade

Os trabalhos foram feitos por 28 garis, com o apoio de três pipas d'água, uma motobomba e 16 pulverizadores. As vias também receberam lavagem hidráulica com água de reuso. Esse ciclo de sanitizações nas comunidades teve início no dia 26 de março em todas as regiões da cidade. Desde o último dia 08, passou a incorporar também corredores de grande circulação de pessoas.

Com o serviço de ontem já são 56 locais beneficiados: Vidigal, Tabajaras, Cruzada São Sebastião, Rocinha, Pavão-Pavãozinho e Cantagalo, na Zona Sul; Borel, Formiga, Morro dos Macacos, Morro do Cruz, no Andaraí, Manguinhos, Morro do Quieto, no Sampaio, Barreira do Vasco, Bairro Carioca, em Triagem, Morro do Dendê, INPS, Tubiacanga, Guarabu e Boogie Woogie, na Ilha do Governador, Borgauto, em Ramos, Morro da Fé, na Penha, Complexo do Alemão e Complexo da Maré, na Zona Norte; Rio das Pedras, Terreirão, Tijuquinha, Beira Rio e Novo Lar, no Recreio, Covanca, Gardênia Azul, Chacrinha, no Tanque, Morro do Banco, no Itanhangá, Santa Maria, na Taquara, Araticum, no Anil, Jardim Anil, Vila do Sapê, Rollas, 29 de Março, em Campo Grande, Jordão, Fumacê e Bairro Sobral, em Realengo, Vila Kennedy, Vila Aliança, Piraquê, Moriçaba, Barbante, Aço, Antares, e Nova Sepetiba, na Zona Oeste; Morro do Pinto, Morro da Conceição e Morro da Providência, no Centro, além das ruas do Jardim Bangu, do calçadão da Rua Ubatã, em Bangu, do centro comercial da Saara, no Centro, e de estações do BRT Transcarioca.

Publicidade