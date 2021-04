Eduardo Paes testa positivo para covid-19 Lucas Menezes

Publicado 15/04/2021 10:07 | Atualizado 15/04/2021 10:51

Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes, testou positivo para a covid-19, na manhã desta quinta-feira. De acordo com a assessoria de imprensa, o prefeito acordou com sintomas leves de gripe, dor de garganta e foi submetido ao teste rápido. Durante esse período, ele seguirá em em isolamento.

Nas redes sociais, Paes se manifestou sobre o diagnóstico positivo para a doença. "Ontem pela noite, comecei a ter uns sintomas de gripe, mal estar. Acordei cedo e fui fazer o teste para covid-19, infelizmente deu positivo. Uma reinfecção, eu já tive em maio do ano passado. Estou super bem, sintoma é essa sensação de estado gripal. Estou me cuidando em casa, atento a cidade, online", falou.

Covidado. Isolado. Me cuidando e ligado no Rio! Seguimos firmes aqui! Cuidem-se! pic.twitter.com/wLd2xQdcmq — Eduardo Paes (@eduardopaes) April 15, 2021

Por fim, ele fez um alerta a população. "Se cuidem! Essa doença não é brincadeira".

