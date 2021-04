Risco de falta dos medicamentos do 'kit intubação' atinge pelo menos 1.141 municípios do país Reprodução/ Internet

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) começou a distribuir, nesta quinta-feira (15), medicamentos do kit intubação para 55 hospitais do estado do Rio. De acordo com a pasta, os medicamentos foram comprados após um pedido de aquisição ao Ministério da Saúde. A SES informou também que fez um pedido de aditivo de 50% nesse contrato para receber mais medicamentos e já obteve duas respostas positivas.



DIA publicou uma matéria sobre

Nesta quarta-feira, opublicou uma matéria sobre os desafios que profissionais da saúde em enfrentando por causa da escassez do 'kit intubação' em hospitais públicos do Rio e de Nova Friburgo. Uma profissional de saúde de um hospital em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, afirmou que "tem sido doloroso acompanhar o sofrimento dos pacientes". "Estamos fazendo economia de remédio, economia de material hospitalar, como seringas. A redução nos medicamentos é a redução de chances de vida do paciente".

O Ministério da Saúde repassou ao Rio de Janeiro 1,04 milhão desses fármacos desde o início da pandemia. O painel de distribuição de medicamentos hospitalares do Ministério da Saúde aponta que a pasta fez um grande repasse entre julho e agosto de 2020 (260 mil medicamentos), primeira onda da pandemia. Esse número, no entanto, foi a quase zero no início do ano. Em fevereiro, a única distribuição do Ministério da Saúde foi de 200 unidades do Cloridrato de Cetamina, que serve para indução de anestesia. A distribuição de remédios voltou a subir em março (306 mil).

Em nota, a SES informou que está empenhando todos os esforços visando buscar alternativas viáveis para resolver o abastecimento de medicamentos do chamado “kit intubação” a municípios e unidades de saúde que atendem pacientes em tratamento de covid-19.

Ainda em nota, a SES explicou de quem é a responsabilidade do envio desses suprimentos. "A Superintendência de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos (SAFIE) destaca que o suprimento desses medicamentos nas unidades de saúde é de responsabilidade das Organizações Sociais (OS) de cada unidade e/ou do município gestor. Entretanto, em apoio à crescente demanda do momento, a SES, além da compra já mencionada, também realiza repasses dos medicamentos enviados pelo MS, de forma equânime e com participação do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde (COSEMS), para as unidades e municípios que constam no Plano Estadual de Contingência para Enfrentamento da covid-19", disse em nota.